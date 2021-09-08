Fenerbahçe'de kadın futbol takımına imza töreni düzenleniyor

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:49

Haziran ayında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyelerinden alınan yetki ile çalışmaya başlayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuyu geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşturmuştu. Bugün kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 10 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kadın futbol takımına imza töreni gerçekleştireleceği aktarıldı.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kadın Futbol Takımımızın imza töreni 10 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.



İmza törenine tüm basın mensupları davetlidir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/TWAFSNBTnR — Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı (@kadinfutbolfb) September 8, 2021







