Fenerbahçe'de kadın futbol takımına imza töreni düzenleniyor

Haziran ayında yapılan kongrede kadın futbol takımı için harekete geçen Fenerbahçe, kadın futbol takımını hayata geçiriyor.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:49
Fenerbahçe'de kadın futbol takımına imza töreni düzenleniyor
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Haziran ayında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kongre üyelerinden alınan yetki ile çalışmaya başlayan sarı-lacivertli kulüp, bu konuyu geçtiğimiz günlerde resmiyete kavuşturmuştu. Bugün kulübün internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 10 Eylül Cuma günü saat 14.00’te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde kadın futbol takımına imza töreni gerçekleştireleceği aktarıldı.

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:




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