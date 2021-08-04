Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mame Thiam için Göztepe teklif götürdü
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.
İzmir temsilcisi Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam eden Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü.
Süper Lig'den birçok kulübün talip olduğu Senegalli golcüyle görüşen sarı-kırmızılıların olumlu dönüşler aldığı ve Fenerbahçe'yle de masaya oturacağı kaydedildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.
Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonunda transfer olan deneyimli golcü, geçen sezon Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de 30 lig 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam 8 gol attı.
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