Ferhat Arıcan: "Türk cimnastik takımı tarih yazdı"

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:23

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ve takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder ile Adem Asil, elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Olimpiyatlarda 7 disiplinde Türk spor tarihinde bu branşta ilk kez finale kalan ve Ferhat Arıcan ile bir de bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli cimnastikçiler, başarılarını değerlendirdi.

"TÜRK SPORU İÇİN BÜYÜK BAŞARI OLDU"

Cimnastikte ilk bronz madalyayı getiren Türk sporcu olan Ferhat Arıcan, cimnastik tarihinde olimpiyat oyunlarındaki ilk madalyayı almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sadece cimnastik tarihi için değil, Türk sporu için büyük başarı olduğunu söyleyebilirim. Bu bir başlangıç. Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiğimiz başarılarla cimnastiğin bu seviyelere geleceğini gösteriyorduk. Şimdi de olimpiyat oyunlarında madalya aldık." dedi.

"BU TAKIM TARİH YAZDI"

Elde ettikleri başarıyla cimnastikte dünyanın en iyi takımlarından biri olduklarını bir kez daha gösterdiklerini vurgulayan Ferhat, "Bunu bir kez daha gösterdik, bütün takım tarih yazdı. 7 final yazdık, bir de madalya aldık. Bu büyük bir başarı. Bu ekip işi. Tüm federasyonumuza, bakanlığımıza, önce ailelerimize ve kulüplerimize çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeleri gerektiğini kaydeden milli cimnastikçi, "Geleceği aydınlık yeni nesillere inşallah umut ışığı olmuşuzdur. Onlar çok çok daha başarı alırsa o zaman bizim başarımız daha da taçlanır." diye konuştu.

"AİLEMİN EMEĞİ ÇOK BÜYÜK"

Aldığı bronz madalyayı değerlendiren Ferhat, "Çok mutluyum. Tüm sporcuların hayali olimpiyat oyunlarına katılmak ve madalya kazanmak. Ben hedeflediğim şeyi başardım, çok çok mutlu ve gururluyum. İnşallah devamını getiririz. Tüm Türkiye'ye sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Madalyayı kazandıktan sonra ailesiyle görüntülü sohbet ettiğini hatırlatan Ferhat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim içi çok çok duygusal anlardı. Bu madalyayı tek başıma kazanmadım, ailem de yanımdaydı. En büyük desteği onlar verdi. Onların karşısına bu emeğin göstererek çıkmak beni çok çok duygulandırdı. Onların da emeği çok büyük. Bu onların da madalyası. Onlara bu gururu yaşattığım için çok gururluyum."

"TÜRKİYE OLARAK BÜYÜK AİLEYİZ"

Olimpiyat köyünde madalya alan milli sporculara yapılan karşılamaya değinen Ferhat, "Biz burada tüm sporcular Team Türkiye, tüm Türkiye olarak bulunuyoruz. Herkes birbirini destekliyor, herkes birbirinin motivasyonunu artırıyor. Aldığımız madalyalarla bir sonra yarışacak arkadaşlarımızın motivasyonunu artırıyoruz. Yarışacak arkadaşlarıma tüm kalbimle başarılar diliyorum. İnşallah onlar da madalya alır, ülkemize bu gururu yaşatırlar. Türkiye olarak büyük bir aileyiz. Bunu da madalyalarla taçlandırıp çok büyük başarılar kazanacağız." diye konuştu.

"BİZ İNANÇLİ BİR TAKIMIZ"

Milli cimnastikçilerden Ahmet Önder ise tarif edilemez bir mutluluk içinde olduklarını anlatarak, "Bu olimpiyatta tarihi bir başarı geldi. Biz inançlı takımız. İnandığımız için daha çok şey başaracağımıza eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Başarılı oldukları kadar genç de bir ekip olduklarına dikkati çeken Ahmet, "Bu olimpiyatlarda Türk cimnastiğinin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Bizi destekleyen, güzel sözler söyleyen herkese teşekkür ederiz. Hepsinin enerjisini yanımızda hissettik. Tüm Türk halkının gücünü yanımızda hissettik. Olimpiyatlardan mutlu ayrılıyoruz. Hedeflerimizi, hayallerimizi gerçekleştirmiş bir şekilde ayrılıyoruz." şeklinde konuştu.

"FERHAT ARICAN SPORCULARIN ÖNCÜSÜ OLDU"

Hedeflerinin artık 2024 Paris Olimpiyat Oyunları olduğunu anlatan Ahmet, şunları söyledi:

"Takım olarak daha güzel başarılara imza atmak istiyoruz. İnanıyorum ki hem cimnastikte hem ülke sporu adına daha nice başarılar göreceğiz. Olimpiyatlarda bronz madalya kazandıran Ferhat Arıcan ağabeyimize teşekkür ediyoruz. Sporcuların öncüsü oldu. Hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtlamış oldu. İnanıyorum ki bizden sonra gelecek sporcuların da hedefleri yükselmiştir. Onlar daha çok çalışarak bizden daha büyük başarılara imza atacaklar."

"CİMNASTİK ÜLKESİ OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİZ"

Cimnastik takımının bir diğer başarılı sporcusu İbrahim Çolak da artık olimpiyatta da bir madalyalarının olduğunu belirterek, "Cimnastik ülkesi olduğumuzu söyleyebiliriz. Dünya son zamanlarda bizi takip etmeye başlamıştı. Güçlü bir takım olduğumuz göstermiş olduk. Bu sadece bir başlangıç. İnanıyorum ki daha büyük şeyler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara ilk kez katıldığına dikkati çeken İbrahim, "Çok keyifli, heyecanlı yarışma oldu. Biz elimizden geleni yaptık. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elde ettikleri her başarıdan sonra çıtanın yükseldiğini anlatan İbrahim, şunları kaydetti:

"Bunu devamlı yükselteceğimizi düşünüyorum. 2024 için takım olarak hedeflerimiz var. Ondan sonra bireysel olarak birden fazla madalya alacağımıza inanıyorum. Bunu başaracak kapasitede sporcularımız var. Elimizden geleni yaptığımız sürece her şeyi başarma potansiyelimiz var. İnşallah bunu başarırız."

"BİR SONRAKİ OLİMPİYATTA DAHA İYİ OLACAK"

Milli sporcu Adem Asil ise kendileri açısından çok iyi olimpiyat geçirdiklerini belirterek, "İlk defa erkeklerde 4 kişi olimpiyatta yarışıyoruz. Hem de 7 final aldık. Finallerde biraz şansızlık yaşadık, istediğimiz gibi olmadı. Ama bir tecrübe oldu. Bir sonraki olimpiyatta daha iyi olacak, daha iyi madalyalar getireceğiz. Mutluyuz her şey için teşekkür ederim." diye konuştu.