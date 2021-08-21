Fenerbahçe'de Keita Balde iddiası

Monaco'nun geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren oyuncusu Keita Balde'nin, Fenerbahçe dahil üç kulübün transfer hedefi arasında olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:13
Fenerbahçe'de Keita Balde iddiası
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun Senegalli kanat oyuncusu Keita Balde ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren ve kulübünde kalmak istemeyen Balde'yi radarına aldı. Haberde, İspanyol kulübü Valencia ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosuna katan İngiliz kulübü Watford'un da Balde ile ilgilendiği ifade edildi.

26 yaşındaki Balde, Barcelona ve Lazio altyapısından yetişmişti. Sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta yedi gol ve iki asistle oynamıştı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler