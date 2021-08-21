Fenerbahçe'de Keita Balde iddiası
Monaco'nun geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren oyuncusu Keita Balde'nin, Fenerbahçe dahil üç kulübün transfer hedefi arasında olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'nin, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'nun Senegalli kanat oyuncusu Keita Balde ile ilgilendiği öne sürüldü.
İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonu Sampdoria'da kiralık olarak geçiren ve kulübünde kalmak istemeyen Balde'yi radarına aldı. Haberde, İspanyol kulübü Valencia ve Fenerbahçeli Ozan Tufan'ı kiralık olarak kadrosuna katan İngiliz kulübü Watford'un da Balde ile ilgilendiği ifade edildi.
26 yaşındaki Balde, Barcelona ve Lazio altyapısından yetişmişti. Sol kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon çıktığı 26 maçta yedi gol ve iki asistle oynamıştı.
Video Haberler
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 İbrahim' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Taliban'dan korkunç infaz
- HES uygulamasında yeni dönem
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı
- Buğra Kavuncu'ya saldırıda yeni gelişme
- Afganistan'da operasyon
- İçişleri Bakanlığı’ndan PCR Testi Zorunluluğu genelgesi
- 'Daire 16 İbrahim' Türkiye'nin gündeminde