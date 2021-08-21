Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Sörloth Fransa'ya gidiyor

Trabzonspor'dan geçen sezon Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Marsilya'ya imza atmak üzere.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:26
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Sörloth Fransa'ya gidiyor
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Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alexander Sörloth'un yeni adresi Marsilya oldu.

Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Marsilya'ya gitti.

Futbolcunun babası aynı zamanda eski Bursasporlu futbolcu Goran Sörloth, "Oğlum yüzde 150 Leipzig'den ayrıldı" derken, Bild gazetesinde yeni oyuncunun adresinin Marsilya olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Sörloth'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin 'imkansız' olduğu ifade edildi. Golcünün adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve eski takımı Trabzon ile de anılmıştı.

Kaynak: Alman basını / Sosyal medya


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