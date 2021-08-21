Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Sörloth Fransa'ya gidiyor

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:26

Fenerbahçe'nin ve Trabzonspor'un peşinde olduğu Alexander Sörloth'un yeni adresi Marsilya oldu.

Geçen sezon Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Marsilya'ya gitti.

Futbolcunun babası aynı zamanda eski Bursasporlu futbolcu Goran Sörloth, "Oğlum yüzde 150 Leipzig'den ayrıldı" derken, Bild gazetesinde yeni oyuncunun adresinin Marsilya olduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde Sörloth'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin 'imkansız' olduğu ifade edildi. Golcünün adı Fenerbahçe, Beşiktaş ve eski takımı Trabzon ile de anılmıştı.

Kaynak: Alman basını / Sosyal medya