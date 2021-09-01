Fenerbahçe'de Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaşattı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:05

Bu sezon sezonun ilk başından itibaren taraftarın ve teknik direktör Vitor Pereira'nın tepkilerini çeken Mbwana Samatta, transfer döneminin bitmesine saatler kala Royal Antwerp'e kiralanarak takımdan gönderildi.

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 6 milyon Avro'ya transfer ettiği Mbwana Samatta, toplamda çıktığı 33 maçta 6 gol atarak takımın gol yükünü çekemedi.

Senelik 2 milyon 750 bin Avro garanti para kazanan Tanzanyalı futbolcu, gol başına 458 bin Avro kazanmış oldu.

Bu sezon 3 maça çıkan Samatta, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışmamıştı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ali Koç'un verdiği bilgiye 2 Eylül'de yeni forvetini duyuracak.

Ayrıca Samatta'nın kiralandığı takım olan Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi konumunda yer alıyor.