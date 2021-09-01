Fenerbahçe'de Mbwana Samatta hayal kırıklığı yaşattı
Fenerbahçe forveti Mbwana Samatta'nın performans-maliyet orantısızlığı dikkat çekti.
Bu sezon sezonun ilk başından itibaren taraftarın ve teknik direktör Vitor Pereira'nın tepkilerini çeken Mbwana Samatta, transfer döneminin bitmesine saatler kala Royal Antwerp'e kiralanarak takımdan gönderildi.
Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan 6 milyon Avro'ya transfer ettiği Mbwana Samatta, toplamda çıktığı 33 maçta 6 gol atarak takımın gol yükünü çekemedi.
Senelik 2 milyon 750 bin Avro garanti para kazanan Tanzanyalı futbolcu, gol başına 458 bin Avro kazanmış oldu.
Bu sezon 3 maça çıkan Samatta, Fenerbahçe formasıyla henüz golle tanışmamıştı. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Ali Koç'un verdiği bilgiye 2 Eylül'de yeni forvetini duyuracak.
Ayrıca Samatta'nın kiralandığı takım olan Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi konumunda yer alıyor.
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