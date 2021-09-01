Fenerbahçe'de Samatta'dan sonra Lemos da gitti!

01 Eylül 2021 Çarşamba, 11:03

Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.

Lemos veda etti

Bu arada Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp’e kiraladığını da açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta’ya başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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