Fenerbahçe'de Samatta'dan sonra Lemos da gitti!
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Uruguaylı savunma oyuncusu Lemos Belçika takımı Beerschot'a kiralandı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos, Belçika temsilcisi Beerschot'a kiralandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki stoperin 2021-2022 sezonu sonuna kadar Beerschot'ta kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.
Sarı-lacivertli takımın geçen sezon başında kadrosuna kattığı Lemos, tüm kulvarlarda 10 maçta görev yapmıştı.
Lemos veda etti
Bu arada Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Royal Antwerp’e kiraladığını da açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mbwana Samatta, Belçika’nın Royal Antwerp takımına 1 sezonluğuna kiralandı. Royal Antwerp’in sezon sonunda Samatta’nın bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor. Samatta’ya başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, sarı-lacivert forma ile çıktığı 33 resmi maçta 6 gole imza at
Video Haberler
- 2 köpeğe çarptı; yaralı köpeği bırakıp gitti
- Boşandığı eşi kurşunlamıştı! Cinayet anı kamerada
- Fırtınanın ardından ortaya çıktı! O anlar kamerada
- Davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti
- Ölümle burun buruna yaşama zabıta müdahalesi
- Minibüste maske tartışması! Ortalık böyle karıştı
- Balıkçı oltasına dolanan martıyı yurttaşlar kurtardı
- Lunaparkta feci son!
- AKP'li Meclis üyesi Bülent Sayın canına kıydı
- Mardin’de plastik üretim fabrikasında yangın
En Çok Okunan Haberler
- Filenin Sultanları’na TRT’den sansür!
- BİM'in kırtasiye ürünleri tartışma yarattı
- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR testi genelgesi
- Filenin Sultanları'nda Meryem Boz sevinci!
- Trabzon'da imam, 3 kız çocuğunu katletti
- İçişleri Bakanlığı'nda büyük değişiklik
- 'Zaytung' haberi değil, gerçek
- Türk müziğinin acı kaybı
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' çıkışı
- Bir dönemin çocuk oyuncusu ölü olarak bulundu