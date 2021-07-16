Fenerbahçe'de Mesut Özil 10 numarayı giydi!

16 Temmuz 2021 Cuma, 07:08

Romanya 2. Ligi’nden rakibini Sinan Gümüş ve Serdar Dursun’un golleri ile 2-0 yenen Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili bir gelişme dikkat çekti.

Hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan yıldız futbolcu 10 numaralı formayı giydi. Fenerbahçe’ye geçen sezonun devrearasında transfer edilen Mesut, memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı forma ile mücadele etmişti.

Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 10 numaralı formayı ise Mbwane Samatta giymişti. Böylece formasının ardından forma numarasını da kaptıran ve Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Samatta’ya iyice yol görünmüş oldu.