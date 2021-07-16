Fenerbahçe'de Mesut Özil 10 numarayı giydi!
Fenerbahçe’ye geçen sezonun devre arasında transfer edilen Mesut, memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı forma ile mücadele etmişti.
Romanya 2. Ligi’nden rakibini Sinan Gümüş ve Serdar Dursun’un golleri ile 2-0 yenen Fenerbahçe'de Mesut Özil ile ilgili bir gelişme dikkat çekti.
Hazırlık maçının ikinci yarısında görev alan yıldız futbolcu 10 numaralı formayı giydi. Fenerbahçe’ye geçen sezonun devrearasında transfer edilen Mesut, memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı forma ile mücadele etmişti.
Sarı-lacivertlilerde geçen sezon 10 numaralı formayı ise Mbwane Samatta giymişti. Böylece formasının ardından forma numarasını da kaptıran ve Fenerbahçe’de bir türlü bekleneni veremeyen Samatta’ya iyice yol görünmüş oldu.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Binance’a bir kötü haber daha
- AKP-MHP oylarında büyük düşüş
- Anonymous yazdı, Sedat Peker yanıt verdi
- Hülya Avşar'a belediye başkanı adaylığı teklifi
- Erdoğan boyunu aşan bir işe mi kalkıştı?
- Gizli ziyarette alınan karar
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Bulu'nun görevden alınmasının üç anlamı!
- Gaziantep'te aslan kaçtı!