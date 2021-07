Attila Szalai: "Fenerbahçe'de olmaktan çok mutluyum"

15 Temmuz 2021 Perşembe, 16:40

Fenerbahçe TV'de ‘Günün Röportajı’ programına konuk olan Attila Szalai, gelecek sezon hedeflerinden ve Fenerbahçe taraftarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

EURO 2020 ile ilgili açıklamalar yapan Attila Szalai,“Öncelikle bizim adımıza fantastik bir tecrübe olduğunu söyleyebilirim. Sezon sonrası direk olarak milli takım kampına katıldık, orada idmanlarımıza başladık. Sonrasında da grup maçlarına başladık. Portekiz, Fransa ve Almanya ile mücadele ettik. Kendi adıma gerçekten gururlu hissediyorum, aynı şekilde ülkem adına gururlu hissediyorum. İnanılmaz bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim ” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE TARAFTARINA MİNNET BORÇLUYUM"

Avrupa Şampiyonası boyunca Fenerbahçe taraftarının kendini yalnız bırakmadığını vurgulayan Szalai,“Taraftarımıza, taraftarlarımıza bir minnet borçluyum. Onların desteklerini turnuva boyunca hissettim ve gerçekten de çok mutlu oldum. Taraftarımızın destek veren mesajlarından dolayı çok çok mutlu oldum. Onlara bu anlamda çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

"FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'de mutlu olduğunun altını çizen Szalai, "Tabii ki de tüm takım arkadaşlarımı çok özledim. Buradaki herkesi, sizleri, çalışanları… özlediğimi söyleyebilirim. Milli takımla son maçımızı oynadıktan sonra 2 haftalık bir tatil sürecim vardı ve ailemle birlikte vakit geçirdim. Takıma katılmadan önce medikal testlerimiz olmuştu, onlara katıldım. Tabii ki de tekrar buraya dönmek harika bir his. İnsanlar tarafından tekrar sıcak bir şekilde karşılanmak benim gerçekten çok çok mutlu etti. Ben burada olmaktan dolayı çok ama çok mutluyum. Takımla beraber yeniden idmanlara başlıyor olmak benim için büyük bir mutluluk.” şeklinde konuştu.

"ÇOK SIKI VE İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Vitor Pereira ve yardımcı antrenörler hakkında konuşan yıldız oyuncu, “Hocamızla ve yardımcı hocalarımızla görüşme imkanım oldu. Birazcık da sohbet edebildik. Herkese ‘merhaba’ deme fırsatım oldu. İdmandan önce tüm takım arkadaşlarımla da görüştüm. Onların hepsi bana ‘hoş geldin’ dedi ve sıcak bir şekilde karşıladı. Dolayısıyla kendimi mutlu hissettim. Dünkü idmanımız da harika geçti. Çok ama çok sıkı ve iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu şekilde devam ederiz.” ifadelerini kullandı.

"YENİ SEZONU SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Yeni sezonu sabırlızlıkla beklediğini vurgulayan Szalai,“Kendimi çok iyi hissediyorum. Geri döndüğümden dolayı, buraya geldiğimden dolayı gerçek anlamda çok ama çok mutluyum. Fiziksel ve mental anlamda iyi seviyede olduğumu düşünüyorum. İki haftayı tatil yaparak geçirmiştim. Ailemle beraberdim ve onlarla vakit geçirme fırsatı bulmak benim için çok büyük mutluluktu. Aynı şekilde onlarla futbol oynama imkanım olmuştu. Benim için harikaydı.Tabii ki de buraya geri döndüğüm için çok mutluyum ve şu anda itibaren yeni sezonu, yeni rekabeti sabırsızlıkla bekliyorum.” diye konuştu.

"AVRUPA'DA DA BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Yeni sezon hedefleriyile ilgili konuşan Szalai, “Hedefimiz bu yıl da şampiyonluk, tabii ki her yıl olduğu gibi. Her sene hedefimiz şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Bunun için de sıkı ve yoğun bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Kendimizi sürekli olarak geliştirmemiz gerekiyor. Adım adım, maç maç sürekli hatalarımızı geliştirmek durumundayız. Avrupa’da da başarılı olmak istiyoruz, bu da hedeflerimizden bir tanesi. Bunu da söylediğim gibi çalışarak, hatalarımızı düzelterek, eksik yönlerimizi gidererek yapabiliriz. Umuyorum ki her şey bu anlamda güzel olacak gelecek için.” dedi.

"BİZİM TARAFTARIMIZ HARİKA"

Fenerbahçe taraftarında övgü dolu sözlerle bahseden genç oyuncu, "Taraftarımızdan her zaman pozitif geri dönüşler alıyorum. Takım adına şunu da söyleyebilirim ki bizim taraftarımız gerçekten harika! Takım içerisindeki herkes bunu hissediyor. Dün antrenman sonunda taraftarımızla burada konuşma fırsatımız oldu. Benim için gerçekten harika bir histi. Beni yanlarına çağırdılar, birbirimize ‘merhaba’ dedik ve küçük de olsa iletişim kurma durumumuz oldu. Tabii ki bu küçük anlar bizler için çok anlamlı. Biz, en iyi taraftara sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Fenerbahçe taraftarı en iyi taraftar. Biz de onlara bütün mutlulukları vermek istiyoruz.” ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.