Fenerbahçe'de Mesut Özil, takımın yıldızı oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Süper Lig başlamadan önce yapılan son hazırlık maçında Giresunspor karşısında tam anlamıyla şov yaptı.
Geçen sezon hazırlık dönemini geçirmeden Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve istediği performansı ortaya koyamamıştı.
Uzun zaman sonra sezon öncesi çalışmalarına katılan ve biri hariç tüm hazırlık maçlarının kadrosunda yer alan Mesut Özil, Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısında sahada adeta parladı. Takımı yönlendiren Mesut Özil, hem oyun kurulumuna katkı verdi hem arkadaşlarının önüne tek paslarla harika toplar bırakarak gole dönüşebilecek ataklar başlattı.
GOLÜ HAZIRLADI
Fenerbahçe'nin Attila Szalai ile bulduğu ilk golde Özil'in kullandığı korner atışıyla geldi. Fenerbahçe kaptanının ortasına Serdar Dursun'un vuruşu cizgiden çıkarıldı altı pasta bulunan Attila Szalai, takımını öne geçirdi.
Sarı lacivertliler 2-0 önde bitirdikleri ilk yarıyı domine ederken topa yüzde 57 oranında sahip oldu. 6 şut çeken Fenerbahçeli oyuncuların bunların 5'inde isabet bulmayı başardı.
Kaynak: Ajansspor
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