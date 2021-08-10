Fenerbahçe'de Mesut Özil, takımın yıldızı oldu

10 Ağustos 2021 Salı, 07:43

Geçen sezon hazırlık dönemini geçirmeden Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanmış ve istediği performansı ortaya koyamamıştı.

Uzun zaman sonra sezon öncesi çalışmalarına katılan ve biri hariç tüm hazırlık maçlarının kadrosunda yer alan Mesut Özil, Giresunspor karşılaşmasının ilk yarısında sahada adeta parladı. Takımı yönlendiren Mesut Özil, hem oyun kurulumuna katkı verdi hem arkadaşlarının önüne tek paslarla harika toplar bırakarak gole dönüşebilecek ataklar başlattı.

GOLÜ HAZIRLADI

Fenerbahçe'nin Attila Szalai ile bulduğu ilk golde Özil'in kullandığı korner atışıyla geldi. Fenerbahçe kaptanının ortasına Serdar Dursun'un vuruşu cizgiden çıkarıldı altı pasta bulunan Attila Szalai, takımını öne geçirdi.

Sarı lacivertliler 2-0 önde bitirdikleri ilk yarıyı domine ederken topa yüzde 57 oranında sahip oldu. 6 şut çeken Fenerbahçeli oyuncuların bunların 5'inde isabet bulmayı başardı.

Kaynak: Ajansspor