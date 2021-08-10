Orman yanarken basket oynayan Ormanspor!

10 Ağustos 2021 Salı

Aslında normali Tokyo 2020’yle ilgili değerlendirme kaleme almaktı. Türkiye 2000 ve 2004’ten sonra en başarılı performansını sergilemiş, hiç madalya alınamamış, okçuluk ve kadınlar boksta İstiklal Marşı’nı dünyaya dinletmiş, toplamda da 13 madalyaya ulaşılmıştı. Hatta, atletizmde, yelkende, judoda ufacık farklarla kaçan madalyaları da eklersek, heyecanlı bir olimpiyatın geride kaldığını söyleyebiliriz. Tokyo 2020’ye değen kadın eli de ayrı bir konu başlığı. Cumhuriyet Pazar Eki, oyunlara 1 hafta 10 gün varken, “Kadınların olimpiyatı” başlığını atmıştı. Gerçekten de kadın olimpiyatı oldu. Genel katılım anlamında ilk kez kadın-erkek eşitliği sağlandı, Türkiye oyunlara rekor sayıda kadın sporcu götürdü, o sporculardan Busenaz Sürmeneli altın, Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Yasemin Adar, Hatice Kübra İlgün ve Merve Çoban da bronzu yangınlarla boğuşan güzel ülkemize getirip, ruhumuza su serpti. Özellikle Busenaz Sürmeneli, galiba yıllar sonra, biz olmamızı sağladı.

Sporun güzel tarafını bize yaşatan herkese; Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ettikten sonra, şu orman yangınlarına, daha doğrusu, yangınlara ilk 5 gün seyirci kalan Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) üst kat yönetimine değineceğiz! Malum, yangının ilk günlerinde uçaklarının olmadığını, helikopterlerin de yetersiz kaldığından söz etmişlerdi. Hatta, yeni helikopter ihalesi için sadece 1000 TL’lik bütçe ayrıldığı da yazılıp çizilmişti. İşte, parası olmayan, yangınlara gerçekten hepsi alnından öpülesi birer kahraman kimliğindeki orman işçi ve memurlarıyla müdahale eden OGM’nin basketbol merakı gündeme geliverdi geçenlerde! Konuyu ilk irdeleyen de Beşiktaş’ın eski basketbol şube sorumlusu Hasan Bozkurter’di. KRT’de, “Küme düşen OGM Ormanspor’a takımına para var, 3. sınıf Amerikalı oyunculara para var, uçağa, helikoptere para yok! Yazıklar olsun” dedi. Dün de CHP milletvekili Murat Emir soru önergesi verdi. Gerçekten büyük bir skandal eğer OGM, helikopter alacağına 2,5-3 milyon doları doğru dürüst altyapısı olmayan, birileri mutlu olsun diye toplama takım kuran ve küme düşen bir takıma verdiyse. OGM’den, “Bizim kulüple ilgimiz yok” açıklaması gelebilir. Çünkü, hâlâ 120 yıllık dernekler kanununa göre yönetilen kulüplerin sponsorluk konusunda sığındığı şöyle bir arka kapı var. Örneğin OGM, kendisiyle aynı adı taşıyan kulübe yasal engeller nedeniyle direkt para aktaramıyor, ama OGM ve yan kuruluşlarıyla iş yapan şirketler, spor kulüplerine teberru ve sponsorluk ödemesi yapıp karşılığında da “ballı” ihaleyi kapıveriyor!

Konu böyleyse bile büyük bir skandaldır, çünkü, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifadesiyle, uçak bulamayan, yeterli helikopter filosu kuramayan Ormancı arkadaşlar paraları Amerikalı oyunculara basmıştır! Mecazda kusur olmaz, eskilerin bir lafı var, “Ailenin çocuğu, ev yanarken saçını tarar” diye. Biz o deyişi şöyle değiştirdik: “Ormanlar yanarken, OGM’nin şımarık çocuğu basket oynuyordu!”