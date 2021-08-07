<p>Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor’dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu.&nbsp;</p>
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Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Burak Kapacak, son 30 yılda Bursaspor’dan sarı lacivertlilere transfer olan 9. futbolcu oldu. 

<p>Bursaspor altyapısından yetişmesinin ardından A Takım’da son yıllarda süre alan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye transfer oldu. İki kulüp tarafından yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulurken, genç oyuncu önümüzdeki sezon sarı lacivertlilerin formasını giyecek.</p>
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Bursaspor altyapısından yetişmesinin ardından A Takım’da son yıllarda süre alan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak, Fenerbahçe’ye transfer oldu. İki kulüp tarafından yapılan anlaşma kamuoyuna duyurulurken, genç oyuncu önümüzdeki sezon sarı lacivertlilerin formasını giyecek.

<p>Bu transferin ardından Kapacak, son 30 yıllık döneme bakıldığında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 9. oyuncu oldu.</p>
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Bu transferin ardından Kapacak, son 30 yıllık döneme bakıldığında Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye transfer olan 9. oyuncu oldu.

<p>İki kulüpten de bu transferin bonservis bedeline ilişkin resmi bir bilgilendirme verilmezken; önceki transferler baz alındığında ve kamuoyuna yansıyan rakamlar etrafında toplamda 23 milyon 880 bin Avro'luk bonservis bedeli ödendiği görülüyor.</p>
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İki kulüpten de bu transferin bonservis bedeline ilişkin resmi bir bilgilendirme verilmezken; önceki transferler baz alındığında ve kamuoyuna yansıyan rakamlar etrafında toplamda 23 milyon 880 bin Avro'luk bonservis bedeli ödendiği görülüyor.

<p>Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye en yüksek bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu ise Elvir Baljic. Türkiye’de Bursaspor formasıyla performansını öne çıkaran Bosna-Hersekli oyuncu, 94 maçta 42 gole imza attı. 1998/99 sezonunda 9 milyon 500 bin Avro gibi o dönemin rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Baljic, halen bu alanda zirvede bulunuyor. Baljic, daha sonra Fenerbahçe’den 15 milyon 600 bin Avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu.</p>
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Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye en yüksek bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu ise Elvir Baljic. Türkiye’de Bursaspor formasıyla performansını öne çıkaran Bosna-Hersekli oyuncu, 94 maçta 42 gole imza attı. 1998/99 sezonunda 9 milyon 500 bin Avro gibi o dönemin rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Baljic, halen bu alanda zirvede bulunuyor. Baljic, daha sonra Fenerbahçe’den 15 milyon 600 bin Avro bonservis bedeliyle Real Madrid’e transfer olmuştu.

<p>Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda ise Bursaspor’dan 3 oyuncuyu renklerine bağladı.</p>
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Fenerbahçe, 2015/16 sezonunda ise Bursaspor’dan 3 oyuncuyu renklerine bağladı.

<p>Orta alan oyuncusu Ozan Tufan, 7 milyon Avro'luk bonservis bedeli karşılığında İstanbul’un yolunu tutarken; Volkan Şen ve Şener Özbayraklı da, aynı dönem sarı lacivertlilere katıldı.&nbsp;</p>
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Orta alan oyuncusu Ozan Tufan, 7 milyon Avro'luk bonservis bedeli karşılığında İstanbul’un yolunu tutarken; Volkan Şen ve Şener Özbayraklı da, aynı dönem sarı lacivertlilere katıldı. 

<p>Yakın dönemdeki bir başka transferi ise Fenerbahçe, 2018/19 sezonunda kaleci Harun Tekin’i 2 milyon 750 bin Avro karşılığında kadrosuna katarak gerçekleştirdi.&nbsp;</p>
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Yakın dönemdeki bir başka transferi ise Fenerbahçe, 2018/19 sezonunda kaleci Harun Tekin’i 2 milyon 750 bin Avro karşılığında kadrosuna katarak gerçekleştirdi. 

<p>Bu isimlerin yanı sıra; 2005/06 sezonunda Serdar Kulbilge, 1994/95 sezonunda ise Frank Pingel ve Ali Nail Durmuş da, Fenerbahçe’ye transfer oldu.</p>
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Bu isimlerin yanı sıra; 2005/06 sezonunda Serdar Kulbilge, 1994/95 sezonunda ise Frank Pingel ve Ali Nail Durmuş da, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

<p>Bazı isimler de Bursaspor’da kiralık olarak kendilerini göstermelerinin ardından, Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Yeşil beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Ümit Özat, 2001/02 sezonunda İstanbul’a gitti.</p>
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Bazı isimler de Bursaspor’da kiralık olarak kendilerini göstermelerinin ardından, Fenerbahçe’nin yolunu tuttu. Yeşil beyazlılardaki kiralık döneminin ardından Ümit Özat, 2001/02 sezonunda İstanbul’a gitti.

<p>Brezilyalı golcü Fernandao da, 1,5 yıl Bursa temsilcisinde kiralık olarak forma giymesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.</p>
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Brezilyalı golcü Fernandao da, 1,5 yıl Bursa temsilcisinde kiralık olarak forma giymesinin ardından Fenerbahçe’ye transfer olmuştu.

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