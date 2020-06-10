Fenerbahçe'de Nihat Özdemir infiali!

10 Haziran 2020 Çarşamba, 14:12

Fenerbahçe ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir arasında 2010/2011 sezonu ile ilgili yaşanan gerilimin etkileri artarak sürüyor. Sarı lacivertli kulüp üyelerinden ve derneklerden Nihat Özdemir'e karşı büyük tepki oluştu. Kulübe binlerce ihraç talebi geldi.

Özdemir'in üyelikten ihraç edilmesi için kulübe dilekçe yağıyor. İhraç için sosyal medya dahil her türlü iletişim kanalı aracılığıyla kampanya başlarken kargo yoluyla gelecek dilekçelerin de olduğu öğrenildi. Yaklaşık 33 bin üyesi bulunan sarı lacivertli kulübe ulaşan dilekçe sayısı sürekli arttığından dolayı net rakam henüz belli değil.

Özdemir'in sözleri infial yaratırken ihraç kararının sürecin tamamlanmasıyla alınabileceği belirtiliyor. Fenerbahçe tüzüğüne göre dilekçeler disiplin kuruluna gönderiliyor. Kurul ihracı istenen üyeden 15 gün içinde savunma talep ediyor. 15 günlük süre sonunda disiplin kurulu konuyu değerlendirip karar veriyor. Kuruldan ihraç kararı çıkması halinde yönetim kuruluna gönderiliyor. Yönetim de kararı onaylarsa üyenin ihracı gerçekleşiyor ancak üye itiraz ederse 1 ay içinde genel kurul toplanıp oylama yapılıyor. Oylamadan da ihraç edilmesi kabul edilirse bunun geri dönüşü yok..