Fenerbahçe'de "nişan" tartışması

20 Nisan 2021 Salı, 11:14

Yarın Türkiye saati ile 20:00'de CSKA Moskova karşısında Turkish Airlines EuroLeague play-off ilk maçına çıkacak olan Fenerbahçe Beko'da beş sporcu ve üç teknik ekip çalışanı olmak üzere sekiz kişi, Covid-19 nedeniyle karantina altında. Kaptan Melih Mahmutoğlu'nun eski Fenerbahçeli voleybolcu Damla Çakıroğlu ile yaptığı nişanı vakaların nedenlerinden biri olarak gören bazı taraftarlar, Mahmutoğlu'na ve basketbol şubesi yöneticilerine tepki gösterdi.

Genç çift, 6 Nisan'da yapılan ve Fenerbahçe Futbol Takımının teknik ekibinden Volkan Demirel'in de katıldığı törenle nişanlanmıştı. Futbolcular İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın düğünlerinin ardından Ulusal Milli Futbol Takımımızda ve sarı-lacivertli ekipte Covid-19 vakalarının artması bazı tepkilere sebep olmuştu.

"YANLIŞ YARGI YAPILIYOR"

Fenerbahçe'de basketboldan sorumlu yönetici Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Televizyonu'nda dün akşam katıldığı yayında takımdaki vakaların nişan töreniyle ilgisinin olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Takımımızın kaptanı Melih nişanladı. Bu nişan sırasında virüsün takımımıza yayıldığını düşünen çok taraftarımız oldu. Bu akımı başlatan TSYD Başkanı sevgili Oğuz Tongsir keşke beni veya bizden bir arkadaşımızı arayıp öğrenseydi. Şöyle bir tweet attı: ‘Kadın voleybol takımı Melih’in nişanlısı voleybolcu Damla nedeniyle Covid-19 oldu ve takım maça çıkamadı, hükmen yenildi. Erkek takımına da bu nişandan geldi. Bu nedenle erkek takımı da play-off'lara birçok eksikle çıkıyor’. Başka gazeteciler de başta olmak üzere birçok kişi yorumlar yaptı, olayın böyle olduğunu ifade ettiler."

"Damla geçen yıl sakatlığı nedeniyle yoktu. Voleybolu bıraktı. Melih’in nişanında basketbol takımımızdan kimse yoktu. Bir tek Ahmet vardı. Olayın olduğu tarih 6 Nisan. 6 Nisan’da bizim ilk vakamız zaten oluşmuştu. Ve nişanın yapıldığı tarihte gerek Melih, gerek Ahmet antikor üretiyordu, daha önce Covid-19 yaşamışlar. Düzenli olarak sadece PCR testi yapmıyoruz, antikor testi de yapılıyor. Yani antikoru olan arkadaşlarımızdı. Kaptanımıza hakikaten yanlış yargı yapılıyor. Konuyla hiçbir alakası olmayan, tarihlerin tutmadığı bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. Kaptanımızın ne kadar üzüldüğünü biliyorum. Gerek kaptanımızın, gerek sevgili nişanlısı Damla’nın ve nişan töreninin konuyla alakası yoktur. Bu tören tamamen aile içinde olan bir şeydi."

"KIŞKIRTICI, KAOSTAN BESLENEN ZİHNİYET"

Organizasyona katılan herkesin sağlıklı olduğunu öne süren Damla Çakıroğlu ise programın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çıkan niteliksiz, doğruyu yansıtmayan ve kulaktan dolma haberlere üzülerek şahit olmaktayız. Nişan organizasyonumuzun üzerinden 15 gün geçmesine rağmen halihazırda olan tabloyu bize bağlayan zihniyete:

Tamamen aile arasında ve çok sınırlı sayıda, tüm tedbirleri ve önlemlerimizi alarak, herkesin test kontrollerinden geçtiği, emin olduğumuz ve seçili en yakın dostlarımızın olduğu, çoğunlukla aile büyüklerimizin bulunduğu bir ortamda, herkesin sağlığını önceliğimiz haline getirerek güvenilir bir ortam oluşturduk ve içimiz rahat bir şekilde bu özel günü gerçekleştirdik.

Organizasyona katılan kimsede, biz dahil, Covid-19 görülmemiştir, herkes son derece sağlıklıdır.

En mutlu günümüzü çeşitli yerlere saptırarak demoralize etmeye yönelik, kışkırtıcı ve kaostan beslenen kişilere ithafen:

Herkesin bildiği, kontrollü ve sonunda kimsenin hastalanmadığı bir organizasyon olmuştur. Voleybol branşından hiçbir arkadaşımız bu ortamda yer almamıştır. Sayın Sertaç Komsuoğlu konuyu aydınlattı, ben de birkaç noktayı belirtmek istedim. Desteği için kendisine teşekkür ederim."

Fenerbahçeli bazı taraftarlar, Sertaç Komsuoğlu ve Damla Çakıroğlu'nun açıklamalarının ardından eleştirilerini sürdürdüler. Verilen tarihlerin bağlayıcı olmadığını savunan ve Çakıroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyada sert ifadeler kullandılar:





sorun covid bulaşıp bulaşılmaması değildi ki? playofflar gelmişken emeklerin sonuçlarını alacağımız en önemli kısımda yapılan sorumsuzluk. ayrıca misafirlere test yapılması fazla da bir şey anlam ifade etmiyor, test negatif gösterilse de pek çok kişi taşıyıcı konumunda oluyor https://t.co/lDYN44dDQX — lillie (@lilliewho) April 19, 2021