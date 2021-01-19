Fenerbahçe'de Ozan Tufan için özel kutlama

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.

İHA
19 Ocak 2021 Salı, 10:49
Fenerbahçe'de Ozan Tufan için özel kutlama
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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, BB Erzurumspor maçıyla birlikte sarı-lacivertli formayı 150. kez giyerken, MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Tufan için bir kutlama gerçekleştirildi.
Erzurumspor maçında 150. Kez sarı-lacivertli formayı giyen Ozan Tufan için MKE Ankaragücü maçının ardından soyunma odasında Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Teknik Dirktör Erol Bulut ve tüm takımın katılımı ile kutlama yapıldı. Kutlamada Ozan Tufan’a 150 numaralı forma hediye edildi.


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