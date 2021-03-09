Fenerbahçe'de Pelkas iki gün dinlendirilecek
Konyaspor maçında göğsüne darbe alan Pelkas’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yunan futbolcunun iki gün dinlendirileceği belirtildi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Dün oynanan Konyaspor maçında göğsüne darbe alan Pelkas’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yunan futbolcunun iki gün dinlendirileceği belirtildi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. İH Konyaspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.
Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken, Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.
PELKAS’IN DURUMU İYİ
Öte yandan dün Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas’ın, geceyi tedbir amaçlı hastanede müşahede altında geçirdiği açıklandı. Yunan futbolcunun yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanılmadığı ve iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.
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