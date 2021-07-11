Fenerbahçe'de yönetim, Topuk Yaylası kampını ziyaret etti
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, takımın Topuk Yaylası kampını ziyaret etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Çabukluk çalışmasıyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandığı aktarıldı.
YÖNETİMDEN TOPUK YAYLASI'NA ZİYARET
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertlilerin idmanını takip ettiği kaydedildi.
Topuk Yaylası'ndaki tesislere gelen Ali Koç'un, kulüp genel sekreteri Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Ömer Temelli, Selahattin Baki ve Özgür Özaktaç ile antrenmanı izlediği ifade edildi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla hazırlıklarına devam edecek.
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