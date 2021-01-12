Fenerbahçe'de sevindiren gelişme: Gökhan iyileşti
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.45'te sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu karşılaşmasının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman saat 11.30'da başladı. Süper Lig'de oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Gökhan Gönül antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Sosa ile Novak sahada koşu çalışmalarına devam etti. Tedavi süreçleri devam eden Diego Perotti ile Tolga Ciğerci ise çalışmalarını salonda sürdürdü.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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