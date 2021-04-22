Fenerbahçe'de sevindiren gelişme; Gökhan sahaya indi
Gökhan Gönül, idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise bireysel çalıştı.
Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Antrenmana, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti katılmadı.
Gökhan Gönül, idmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde ise bireysel çalıştı.
Üçerli grup halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla süren idmanda, daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan bir grup yan top, bir grup ise sınırlı sahada tek ve minyatür kale çalışması yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
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