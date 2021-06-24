Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı: Engin Verel

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel de aday olma kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 09:17
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı: Engin Verel
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Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul  bu hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Seçimde şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Son isim ise ünlü bir eski futbolcu Engin Verel.

TÜRKİYE FUTBOL VAKFI'NIN BAŞKANI

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel de aday olma kararı aldı.

Başkan adayı olabilmek için Tüzüğe göre toplanması gereken noter tasdikli 200 imzaya ulaşan Verel, adaylıkla ilgili son işlemleri yetiştirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul  bu hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. 

ENGİN VEREL ADAY

Engin Verel, başkan adayı olacağını sosyal medyadan duyurdu. Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA DA FUTBOL OYNADI

1975 ile 1979 sonra da 1983-1986 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Engin Verel, 64 yaşında. Ayrıca Galatasaray’da da görev yapan Verel, Hertha Berlin, Anderlecht ve Lille gibi ekiplerde forma giyerek yurt dışında oynayan ilk Türk futboluları arasında yer aldı.

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