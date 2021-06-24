Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul bu hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Seçimde şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Son isim ise ünlü bir eski futbolcu Engin Verel.
Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı: Engin Verel
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel de aday olma kararı aldı.
TÜRKİYE FUTBOL VAKFI'NIN BAŞKANI
Eski Fenerbahçeli futbolcu ve Türkiye Futbol Vakfı Başkanı Engin Verel de aday olma kararı aldı.
Başkan adayı olabilmek için Tüzüğe göre toplanması gereken noter tasdikli 200 imzaya ulaşan Verel, adaylıkla ilgili son işlemleri yetiştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul bu hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.
ENGİN VEREL ADAY
Engin Verel, başkan adayı olacağını sosyal medyadan duyurdu. Verel, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15:00 da açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'DA DA FUTBOL OYNADI
1975 ile 1979 sonra da 1983-1986 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Engin Verel, 64 yaşında. Ayrıca Galatasaray’da da görev yapan Verel, Hertha Berlin, Anderlecht ve Lille gibi ekiplerde forma giyerek yurt dışında oynayan ilk Türk futboluları arasında yer aldı.
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