Fenerbahçe'de sürpriz başkan adayı: Engin Verel

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul bu hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek. Seçimde şu ana kadar mevcut başkan Ali Koç ve Eyüp Yeşilyurt aday oldu. Son isim ise ünlü bir eski futbolcu Engin Verel.