Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Favre ile görüşmemiz olmadı"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, televizyon programına katılarak soruları yanıtladı. Koç, Fenerbahçe ile adı anılan Lucien Favre iddialarına da cevap verdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Koç, Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından bahsederken, Lucien Favre iddialarını da yanıtladı.
Ali Koç, "Favre'yle görüşmemiz olmadı. Temsil eden bir kişiyle görüştük, buraya uygun olmadığını, baskıyı seven biri olmadığını söyledi. Dalic benim çok istediğim biri, bize çok güzel bir rapor hazırlamıştı geçen sene. Tavrı bize, bana çok uyuyordu. Turnuva ertelenince olmadı." açıklamalarını yaptı.
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