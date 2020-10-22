Fenerbahçe'de Trabzonspor planı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 6'ncı haftasında pazar günü Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte dünkü idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Diego Perotti'nin testlerine devam edildi. Arjantinli futbolcunun iyileşen ayağı ile diğer ayağının ön ve arka kas gruplarındaki dengeler ölçülecek ve aralarındaki farkı kapatmaya yönelik çalışmalar yapılarak oyuncunun takıma dönüş tarihi netlik kazanacak. Fenerbahçe'de ayrıca Göztepe maçında sırtüstü düşen Ferdi Kadıoğlu, ayrı program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut, idmanı sık sık durdurup oyuncularına taktik verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.
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