Fenerbahçe'de Uğur Orel Oral, Yüzme Federasyonu başkanlığına aday

03 Ağustos 2021 Salı, 19:54

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Türkiye Yüzme Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Oral, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yüzme ailem,

Geçmişte farklı dönemlerde Bakanlığımızın önderliğinde önemli atılımlar yapmış olduğumuz Yüzme Federasyonu sorumluluğundaki branşlarda, olimpik seviyede kürsüye çıkmak için camia olarak atacağımız son adımda branşın içinden gelen nitelikli bir idari kadronun oluşturulması gerektiği artık hepimizin malumudur. Bu yönetim kadrosu ile vizyoner, uluslararası etkinliğe sahip, orta ve uzun vadede somut hedefleri olan ve mali açıdan tamamen şeffaf bir Yüzme Federasyonu'nun bünyesindeki spor branşlarında ülkemize ilkleri yaşatacağına inanıyoruz.

Sevgili arkadaşlarım,

Önümüzdeki yıllarda sporcularımızı Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında sürekli kürsüde görebileceğimiz bir Federasyon yaratmak adına yüzme, atlama, artistlik yüzme ve açık su branşlarında ülkemizi en üst seviyede temsil etmiş idareci, antrenör, bilim ve iş insanları ile birlikte daha önce yapılmayanları yapmak, başarılmayanları başarmak üzere sizlerden aldığımız güçle Yüzme Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olarak yola çıkıyoruz.

Seçim süreci boyunca, hazırlamış olduğumuz projeleri ve bu projelerimizi birlikte hayata geçireceğimiz sponsorlarımız ile her biri alanında nitelikli ve uzman ekibimizi kamuoyuyla paylaşmaktan ve sizlerin bu hususlar hakkında geri bildirimlerinizi almaktan mutluluk duyacağız.

Bu vesile ile Türk yüzmesi adına beni bu onurlu görev için destekleyerek güç veren tüm yüzme camiasına ve değerli paydaşlarına teşekkürü bir borç bilirim. Yürekten inanıyorum ki Türk yüzmesi ve ülkemiz için en doğru karar değerli genel kurul hazirunu tarafından verilecektir. Allah bizleri size mahcup etmesin."