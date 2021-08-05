Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor, gözler Pereira'da!
Serdar Aziz ve Jose Sosa'nın bireysel çalışma yaptığı antrenmanda yeni transfer Çağtay Kurukalıp da yer aldı. Pereira futbolcuları uyardı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, yeni transfer Çağtay Kurukalıp da yer aldı. Pereira'nın futbolcuları pozisyon hataları için uyardığı öğrenildi.
Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynanan hazırlık maçında 60 dakikanın üzerinde forma giyen oyuncular, antrenmanda yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla sürdürdü ve yine dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.
Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı noktaladı.
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