Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp’ı transfer etti
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak transfer ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile bonservissiz olarak 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Süper Lig'de hiç maça çıkmayan Çağtay Kurukalıp, Kasımpaşa'nın U21 ve U19 takımlarında forma giydi.
Fenerbahçe, genç futbolcunun transferini şu sözlerle duyurdu:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.
Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"
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