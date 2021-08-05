Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp’ı transfer etti

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak transfer ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 12:12
Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp’ı transfer etti
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Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp ile bonservissiz olarak 3 yıllık anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Süper Lig'de hiç maça çıkmayan Çağtay Kurukalıp, Kasımpaşa'nın U21 ve U19 takımlarında forma giydi.

Fenerbahçe, genç futbolcunun transferini şu sözlerle duyurdu:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"


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