Fenerbahçe'den ayrıldı, o kulübün tesisinde ortaya çıktı

25 Haziran 2020 Perşembe, 17:11

Pandemi döneminde maaş alamadığı gerekçesiyle Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, kişisel Instagram hesabından Stuttgart tesislerine giriş yaptığı bir video paylaştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesini, pandemi döneminde maaşını alamadığını iddia ederek tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli futbolcu Instagram hesabından, Stuttgart tesislerine gittiğini gösteren bir video paylaştı. Kruse paylaştığı videoda sabah saatlerinde araba ile seyahat etmekte. Videoda Kruse’nin Stutgart tesislerine giriş yaptığı ve kulüp ofisinin kapısında zili çaldığı görülüyor.

32 yaşındaki orta saha, Almanya’da daha önce Werder Bremen, Mönchengladbach, Wolfsburg, St. Pauli ve Freiburg gibi takımların formasını giydi. Sarı-lacivertliler, Kruse’nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu ve kulübün hakları için her türlü girişimde bulunulacağını açıkladı.

MAX KRUSE HER YERDEN SİLİNDİ

Fenerbahçe’nin açıklamasında “Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır” ifadeleri yer aldı.