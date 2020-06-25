Fenerbahçe'den bir yıldız daha kayıyor

25 Haziran 2020 Perşembe, 11:34

Turkish Airlines EuroLeague’in güçlü ekibi Khimki Moskova, Fenerbahçe’nin yıldızı Derrick Williams transferinde son aşamaya geldi. Başta Aleksey Shved olmak üzere, oyuncularına yüklü kontratlar teklif etmesiyle bilinen Rus temsilcisi, Derrick Williams’ı Sarı Lacivertli ekibin elinden almak üzere.

Aldığımız bilgiye göre, Derrick Williams Fenerbahçe Beko’da kariyerine devam etmeyi düşünmüyor.

Bütçe küçülmesi sebebiyle Fenerbahçe Beko’da ayrılıklar yaşanırken, 2011 NBA Draft’ının 2.sıra seçimi Derrick Williams, başta Bayern Münih ve Milano olmak üzere birçok takımın radarında bulunuyordu.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 maça çıkan 29 yaşındaki forvet, maç başına 25.3 dakika sahada kaldı. 10.8 sayı, 3.8 ribaund, 1.5 asist, 1.0 top çalma ortalamaları ile mücadele etti.

Fenerbahçe , Derrick Williams’ın yerine kontratı biten Anthony Gill ile doldurmayı düşünüyor. Amerikalı basketbolcu ile ACB liginin başarılı ekiplerinden Valencia’nın da yakın takibinde.

Anthony Gill 2016/2017 senesinde ülkemizde Yeşil Giresun Belediyesi’nde forma giymişti.



