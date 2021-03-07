Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu çıkışı

Sabah saatlerinde Fenerbahçe ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yollarının ayrıldığı iddiaları üzerine Fenerbahçe kulübü resmi sosyal medya hesaplarından harekete geçti.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2021 Pazar, 13:19
Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu çıkışı
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Sabah saatlerinde Fenerbahçe ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yollarının ayrıldığı iddiaları üzerine Fenerbahçe kulübü resmi sosyal medya hesaplarından harekete geçti.

Twitter hesabına Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını koyan Fenerbahçe kulübü, bir anlamda "Emre ile sorunumuz yok" mesajı verdi. 

Fenerbahçeli taraftarlar da Emre olayını ortaya atan kesime tepki gösterdi.


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