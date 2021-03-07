Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu çıkışı
Sabah saatlerinde Fenerbahçe ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yollarının ayrıldığı iddiaları üzerine Fenerbahçe kulübü resmi sosyal medya hesaplarından harekete geçti.
Sabah saatlerinde Fenerbahçe ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun yollarının ayrıldığı iddiaları üzerine Fenerbahçe kulübü resmi sosyal medya hesaplarından harekete geçti.
Twitter hesabına Emre Belözoğlu'nun fotoğrafını koyan Fenerbahçe kulübü, bir anlamda "Emre ile sorunumuz yok" mesajı verdi.
Fenerbahçeli taraftarlar da Emre olayını ortaya atan kesime tepki gösterdi.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Koca illere göre vaka sayılarını açıkladı
- Okul yöneticisi ve öğretmene 'türban' soruşturması
- Zimmetine para geçiren eski kayyım görevden alındı
- İngiltere'de 'uçan gemi'... Bilimsel olarak açıklandı
- Köpeğin kulaklarını kesen kişiye para cezası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Validen 'kapatmak zorunda kalacağız' uyarısı
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı
- Kılıçdaroğlu'nu 'aşı programını riske atmakla' suçladı