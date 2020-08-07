Fenerbahce’den imza sov

07 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği harcama limitlerine büyük tepki gösteren Fenerbahçe, “Sevgi limit tanımaz” sloganıyla adeta “transfer şov” yaptı.

Ağustos ayının Sarı-Lacivertliler için çok hareketli geçeceğini söylemiştik. Başkan Ali Koç ve ekibi, yeni sezonda şampiyonluk adına elinden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut’un ardından dün Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından gün boyu üst üste paylaşımlar geldi, taraftar ve camianın yanı sıra tüm spor kamuoyu Fenerbahçe’nin transferlerine odaklandı. Medya ekibi, her bir yeni transfer için özel videolar hazırladı, hepsi büyük ilgi gördü. Ayrıca Sarı-Lacivertli futbolcuların yeni sezonda giyeceği 3 forma da transferler ile birlikte tanıtıldı.

Adidas’ın ürettiği formaların çok beğenildiğini söyleyebilirim. Formalar 12 Ağustos’ta satışa çıkacak. Fenerbahçe dün yönetimiyle, iletişim ekibiyle şampiyonluk için ne kadar iddialı olduğunu gösterdi, rakiplerine çok ciddi mesaj verdi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray ile rekabete girdiği Mert Hakan Yandaş’la 4, Beşiktaş’a veda eden eski futbolcuları Gökhan Gönül’le 1+1, Caner Erkin’le 2+1, Trabzonspor’dan ayrılan Novak ile 3 yıllık kontrat yaptı. Tüm transferlerde Emre Belözoğlu’nun da önemli katkısı olduğunu belirteyim. Transferler bitti mi; hayır, devamı gelecek. Bir başka detay, forma kol sponsoru TÜPRAŞ oldu.

MERT HAKAN: DÜRÜST VE AHLAKLI BİR KULÜBE GELDİM

Mert Hakan, transfer süreciyle ilgili, “Lefter’in, Can Bartu’nun, Selçuk Yula’nın, Rıdvan Dilmen’in gönüllerde taht kurduğu takımın formasını taşımak çok büyük onur. Emre Belözoğlu Ağabey idolüm, Türk futbol tarihinin en büyük futbolcusu. Onunla aynı mevkide oynamak benim için büyük bir şans. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Erol Hocamız ile birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inancım tam. Hayatım boyunca verdiğim sözlerden dönmedim. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Başkanımıza ve Emre Ağabey’e çok teşekkür ederim. Bana verilen sözlerin arkasında duran, dürüst, ahlaklı bir kulübe ve insanların yanına geldim. Bu süreçte Emre Ağabey bana bir video klip atmıştı. O video klipteki beste çok hoşuma gitmişti. O sözlerle veda etmek istiyorum: Fenerbahçe söyleyecek son sözü. Haklıyız kazanacağız!” dedi.

İMZALAR TOPUK YAYLASI’NDA

Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları 9-10 Ağustos’taki sağlık kontrolleriyle başlayacak. Takım, 11-17 Ağustos arası İstanbul’da çalışacak. 18-29 Ağustos’ta Topuk Yaylası kampı yapılacak. Hazırlıklar 30 Ağustos’tan itibaren İstanbul’da sürecek. Teknik direktör Erol Bulut ile yeni transferlerin imza töreni Topuk Yaylası’nda olacak.

‘UĞRUNA KANIMI AKITTIĞIM FORMA İÇİN GERİ DÖNDÜM’

Gökhan Gönül, hazırlanan videoda önce Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica ile oynadığı maçta giydiği ve sakatlığı nedeniyle kanının aktığı formayı giydi, çıkarırken öp- tü. Ardından Sarı-Lacivertli takımın yeni formasını sırtına geçir- di. Gönül, “Kariyerim boyunca birçok röportaj verdim ama hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatır- lamıyorum. Tekrar bana bu formayı giymeyi nasip eden Allah’a, Başkan Ali Koç’a, yönetime ve Emre Belözoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çok fazla da şey söylemek istemiyorum. İnşallah imza töreninde birçok şeyi konuşuruz, paylaşırız. Ben Gökhan Gönül olarak uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum. Allah nasip ederse inşallah jübilemi Fenerbahçe’de yaparım. Ama ben jübile yapmaya değil ka- zanılacak kupalara katkı vermek için geli- yorum” diye konuştu.

CANER: F.BAHÇELİYİM

Fenerbahçe, Caner Erkin için hazırladığı videoda “Herkes gün olur evine geri döner” mesajını paylaştı. Erkin, F.Bahçe’nin yeni lacivert formasıyla poz verdi. Erkin, “Ben Fenerbahçeliyim. Bunu herkes bilir. F.Bahçe’ye gelmeyi çok istiyordum. Emre Belözoğlu Ağabey ve başkanımıza teşekkür ediyorum; beni ne kadar istediklerini, değer verdiklerini gösterdikleri için. Bu değere en iyi şekilde karşılık vereceğim. Futbolu Fenerbahçe’de bırakmak istiyorum. Taraftarımız beni yine aynı, daha fazlasını veren, her şeyiyle kulübe hizmet eden bir Caner olarak görecekler. Çok büyük bir camiayız, biz F.Bahçe’yiz, herkes bize güvensin. Birlik olalım, hep birlikte olalım” dedi.

NOVAK: BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR

Novak’ın transferinin duyurulduğu videoda, Çek futbolcu kullandığı teknede Trabzonspor’la özdeş- leşen bir şarkı eşliğinde Dereağzı’na doğru gelir- ken, kıyıya yaklaşınca Fenerbahçe Marşı’yla birlikte yeni takımına kavuşuyor. Tecrübeli sol bek, “Çok mutluyum. Yeni ve büyük bir aileye katıldım. Camiamıza, Başkanımız Ali Koç’a, Emre Belözoğlu’na, Selahattin Baki’ye beni sarı-lacivert renklere bağladıkları için teşekkür ediyorum. F.Bahçe forması altında çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum. Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum” ifadelerini kullandı.