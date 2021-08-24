Fenerbahçe'den Mame Thiam açıklaması
Fenerbahçe, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe, geçen sezon transfer edilen Mame Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
Geçen sezon bonservissiz olarak Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, çıktığı 34 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.
Teknik direktör Vítor Pereira'nın gelişi sonrası, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin ile birlikte kadro dışı bırakılan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyordu.
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