Fenerbahçe'den Mame Thiam açıklaması

Fenerbahçe, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2021 Salı, 18:34
Fenerbahçe'den Mame Thiam açıklaması
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Fenerbahçe, geçen sezon transfer edilen Mame Thiam'ın Yukatel Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyen Mame Baba Thiam Yukatel Kayserispor’a transfer olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı. 

Geçen sezon bonservissiz olarak Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, çıktığı 34 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.

Teknik direktör Vítor Pereira'nın gelişi sonrası, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin ile birlikte kadro dışı bırakılan oyuncu takımdan ayrılmaya sıcak bakıyordu.


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