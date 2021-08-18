Fenerbahçe'den Sadık Çiftpınar açıklaması
Fenerbahçe, 28 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar'ın eski takımı Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, 2019 yılından beri formasını giyen stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019 yılında Fenerbahçemizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar’a yolun açık olsun diyor; kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz.
Çocukluk hayali olan Fenerbahçe forması için her zaman elinden gelenin en iyisini yapan Sadık Çiftpınar’a; Kulübümüz ve kalbi Fenerbahçe ile atan milyonlarca taraftarımız adına ortaya koyduğu tüm fedakârlıklar, sahada formamız için verdiği emek ve hizmetler için teşekkür ediyoruz."
28 yaşındaki futbolcu, Ocak 2019'da transfer olduğu Fenerbahçe'de 27 maça çıkmış ve iki gol kaydetmişti.
Video Haberler
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- İşte Ankara'nın yeni Kabil kararı
- Taliban basın toplantısı düzenledi