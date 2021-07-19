Fenerbahçeli Caner Erkin, sünnet videosu paylaşma sözünü tuttu

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:53

26 Haziran'da Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oyunu kullanan Caner Erkin, başkan Ali Koç'a oyunu attığını belirttikten sonra, "Sünnet olurken bir videom var, onu paylaşacağım. Ben küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Galatasaray'da oynarken de bunu söylüyordum." ifadelerini kullanmıştı.

Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Erkin, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı sünnet videosuyla sözünü tuttu.

Tecrübeli sol bek, "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" ifadelerini kullanarak, sarı-lacivert kalp emojileri ile paylaşım yaptı.