Fenerbahçeli Caner Erkin, sünnet videosu paylaşma sözünü tuttu
Fenerbahçe başkanlık seçimi sırasında açıklamalarda bulunurken sünnet videosunu paylaşma sözü veren Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sözünü tuttu.
26 Haziran'da Fenerbahçe'de gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oyunu kullanan Caner Erkin, başkan Ali Koç'a oyunu attığını belirttikten sonra, "Sünnet olurken bir videom var, onu paylaşacağım. Ben küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Galatasaray'da oynarken de bunu söylüyordum." ifadelerini kullanmıştı.
Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu vurgulayan Erkin, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı sünnet videosuyla sözünü tuttu.
Tecrübeli sol bek, "Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey" ifadelerini kullanarak, sarı-lacivert kalp emojileri ile paylaşım yaptı.
Fenerbahçeli olmak ne güzel bir şey… @Fenerbahce pic.twitter.com/P2d4UAQSlk— Caner Erkin (@CanerErkin) July 19, 2021
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