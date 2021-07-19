PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:42

PSV Eindhoven, Galatasaray ile oynayacakları maçın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, 35 bin kapasiteye sahip Philips Stadı'nda 23 bin 500 taraftarın yer alacağı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV, Philips Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.

21 Temmuz saat 22.00'de başlayacak mücadelede, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.