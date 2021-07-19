PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı
PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini ve maçı 23 bin 500 taraftarın izleyeceğini açıkladı.
PSV Eindhoven, Galatasaray ile oynayacakları maçın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.
Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, 35 bin kapasiteye sahip Philips Stadı'nda 23 bin 500 taraftarın yer alacağı bildirildi.
???????? ??????! #PSVGAL wordt gespeeld in een uitverkocht Philips Stadion. We kunnen niet wachten! #VooruitPSV #UCL pic.twitter.com/TeeeWp9qv3— PSV (@PSV) July 19, 2021
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV, Philips Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek.
21 Temmuz saat 22.00'de başlayacak mücadelede, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.
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