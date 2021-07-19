PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı

PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini ve maçı 23 bin 500 taraftarın izleyeceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:42
PSV, Galatasaray maçı biletlerinin tükendiğini açıkladı
Abone Ol google-news

PSV Eindhoven, Galatasaray ile oynayacakları maçın tüm biletlerinin satıldığını açıkladı.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, 35 bin kapasiteye sahip Philips Stadı'nda 23 bin 500 taraftarın yer alacağı bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV, Philips Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek. 

21 Temmuz saat 22.00'de başlayacak mücadelede, İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler