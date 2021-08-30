Fenerbahçeli Caulker Gaziantep'le anlaşmak üzere

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 08:24

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; Fenerbahçeli Steven Caulker hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kadroda düşünülmeyen Caulker, Gaziantep yolcusu.

Radyospor'da Oley.com'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Karagümrük maçında eksiklerimiz vardı. Bu yüzden başarılı olamadık. Beşiktaş maçında ise sahada mücadele eden takımımız vardı. Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Yeni Malatyaspor maçını kazanarak şansızlığımızı kırmak istiyoruz." dedi. Başkan, Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'un, Steven Caulker ile görüştüğünü ve Gaziantep'e transferi için ikna ettiğini de açıkladı.

Kaynak: Radyospor