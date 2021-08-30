Fenerbahçeli Caulker Gaziantep'le anlaşmak üzere
Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'un, Steven Caulker ile görüştüğü ve Gaziantep'e transferi için ikna ettiği açıklandı.
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal; Fenerbahçeli Steven Caulker hakkında gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Kadroda düşünülmeyen Caulker, Gaziantep yolcusu.
Radyospor'da Oley.com'un sunduğu Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Karagümrük maçında eksiklerimiz vardı. Bu yüzden başarılı olamadık. Beşiktaş maçında ise sahada mücadele eden takımımız vardı. Beşiktaş maçında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İnşallah Yeni Malatyaspor maçını kazanarak şansızlığımızı kırmak istiyoruz." dedi. Başkan, Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut'un, Steven Caulker ile görüştüğünü ve Gaziantep'e transferi için ikna ettiğini de açıkladı.
Kaynak: Radyospor
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- Taliban’dan şaşkına çeviren görüntü!
- 33 ülke için endişelendiren sözler
- Ünlü market zincirinde büyük skandal
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu!
- Bayraktar'ın sözlerine CHP'den ilk yorum
- ÖTV indiriminde bayi oyunu
- “Bu hastalık zengin hastalığı”
- Erdoğan'ın MHP ve HDP planı
- Türkiye’nin bugün bir başkomutanı var mı?
- Bayraktar'ın Evi terk et dediği Soylu'nun akrabası