Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, antrenmanlara başladı
Fenerbahçe, Dimitris Pelkas'ın antrenmanlara başladığını açıkladı.
Süper Lig'in başlamasına günler kala omzu çıkan Pelkas, bugün yapılan idmanlarda yerini aldı.
Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında "Pelkas takımımızla birlikte çalışmalara başladı." ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe, 17 Eylül'de Süper Lig'de Sivasspor'u konuk edecek.
Yunan yıldız, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 8 asist üretti.
Pelkas takımımızla birlikte çalışmalara başladı. ?? pic.twitter.com/d5ruULyk9i— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 7, 2021
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