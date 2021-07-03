Fenerbahçeli eski futbolcu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk Bologna'ya transfer oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk'u transfer ettiğini duyurdu.
İtalya Serie A ekibi Bologna, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk'un oğlu Sydney van Hooijdonk'u bonservis bedeli olmadan kadrosuna kattığını açıkladı.
21 yaşındaki van Hooijdonk, altyapısından çıktığı Hollanda ekibi NAC Breda'da A Takım ve alt yaş kategorilerinde çıktığı 127 maçta 65 gol kaydetti ve 6 asistle takımına katkıda bulunmuştu.
Sydney'in 51 yaşındaki eski futbolcu babası Pierre van Hooijdonk, 2003 ve 2005 yılları arasında Fenerbahçe formasını giymiş, sarı-lacivertli kulüpte çıktığı 60 maçta 34 gol ve 12 asistlik performans göstermişti.
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