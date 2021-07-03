EURO 2020 | Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020'de son yarı finalist bu akşam oynanacak Ukrayna-İngiltere maçı ile belli olacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son yarı finalist, 22.00'de başlayacak karşılaşma ile belli olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakada Alman Felix Brych düdük çalacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
C Grubu'ndan en iyi 3'üncüler kontenjanından çıkan Andriy Shevchenko'nun takımı, son 16 turunda İsveç'i elemeyi başardı. İngiltere ise D Grubu'nu 7 puan ile lider olarak tamamladı. Gareth Southgate'in ekibi, şu ana kadar turnuvada kalesini gole kapatan tek takım durumunda.
MUHTEMEL 11'LER:
Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane
Video Haberler
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
- Kumburgaz'da yangın paniği!
- Böyle vicdansızlık görülmedi! O anlar kamerada
- Fatih'te taksiciler sopalarla birbirine girdi
- Sokakta gezinen dev timsah görenleri şaşırttı
- Görünmez kaza kamerada! Bebek arabası ile üstünden geçti
- Habertürk sunucusundan İstanbul Sözleşmesi çıkışı
- İki grubun yumruklu kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu itiraz etmişti, Soylu geri adım attı!
- 'Şampanya'lı fotoğrafları böyle çözdüler!
- Memur ve emekli zammı için gözler TÜİK'te
- Erdoğan'ın yakını Birinci hakkında yeni gelişme
- İkinci el araç fiyatlarında son durum
- Boeing 737 kargo uçağında motor arızası
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Peker'den Soylu'ya 'dünyanın en kötü adamıyım' yanıtı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Akşener'den 'Sedat Peker' açıklaması