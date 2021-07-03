EURO 2020 | Ukrayna - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:52

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son yarı finalist, 22.00'de başlayacak karşılaşma ile belli olacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakada Alman Felix Brych düdük çalacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

C Grubu'ndan en iyi 3'üncüler kontenjanından çıkan Andriy Shevchenko'nun takımı, son 16 turunda İsveç'i elemeyi başardı. İngiltere ise D Grubu'nu 7 puan ile lider olarak tamamladı. Gareth Southgate'in ekibi, şu ana kadar turnuvada kalesini gole kapatan tek takım durumunda.

MUHTEMEL 11'LER:

Ukrayna: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Zinchenko, Sydorchuk, Stepanenko, Shaparenko, Yarmolenko, Yaremchuk

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Henderson, Phillips, Saka, Mount, Sterling, Kane