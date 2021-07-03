EURO 2020 | Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 08:47

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek finalinde Çekya ve Danimarka, bu akşam 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma; TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.

D Grubu'ndan dört puanla üçüncü sırada çıkan Çekya, son 16 turunda Hollanda'yı 2-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. B Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Danimarka ise son 16'da Galler'i 4-0 mağlup etmişti.

MUHTEMEL 11'LER:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.