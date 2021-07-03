EURO 2020 | Çekya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde bu akşam Çekya ile Danimarka kozlarını paylaşacak.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) çeyrek finalinde Çekya ve Danimarka, bu akşam 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hollandalı Björn Kuipers'in yöneteceği karşılaşma; TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayınlanacak.
D Grubu'ndan dört puanla üçüncü sırada çıkan Çekya, son 16 turunda Hollanda'yı 2-0'lık skorla saf dışı bırakmıştı. B Grubu'ndan ikinci sırada çıkan Danimarka ise son 16'da Galler'i 4-0 mağlup etmişti.
MUHTEMEL 11'LER:
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick.
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle, Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.
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