Fenerbahçeli İrfan'la Galatasaraylı Taylan arasında 'milli mutabakat'

22 Mart 2021 Pazartesi, 18:34

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için kampa giren A Milli Takımı, öğle yemeğinde ziyaret ederken, TFF medya ekibi tarafından çekilen bir fotoğraf gündem yarattı.

Başakşehir'de forma giyerken, Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci ile Gençlerbirliği'nden eski takım arkadaşı Galatasaraylı Taylan Antalyalı arasında soğuk havalar esmişti. İrfan Galatasaray yerine Fenerbahçe'ye gidince, tatillerini bile beraber yapan iki futbolcu sosyal medya hesaplarından birbirleriyle takipleşmeyi bırakmıştı.

Bu ikili bugün başlayan milli takım kampında bir araya geldi. Öğle yemeğinde aynı masaya oturan ikilinin samimi görüntüleri, "Milli mutabakat" olarak yorumlandı.