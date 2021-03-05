Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili üzücü açıklama

05 Mart 2021 Cuma, 09:00

Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil’in çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.

Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Mesut Özil, sahayı sedye ile terk etmişti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun, çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.

Mesut 15 gün ile 1 ay arasında sahalardan uzak kalacak.