Fenerbahçeli Mesut Özil'in sakatlığı ile ilgili üzücü açıklama
Mesut'un çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.
Süper Lig’de bu akşam oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor maçında sakatlanan sarı-lacivertli oyuncu Mesut Özil’in çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendi.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Antalyaspor mücadelesinin 65. dakikasında girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kalan Mesut Özil, sahayı sedye ile terk etmişti. Hastaneye kaldırılan oyuncunun, çekilen MR’ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği aktarıldı.
Mesut 15 gün ile 1 ay arasında sahalardan uzak kalacak.
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