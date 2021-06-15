Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma rekor kırdı, Tokyo 2020 bileti aldı

15 Haziran 2021 Salı, 19:37

Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.

Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.