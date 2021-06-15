Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma rekor kırdı, Tokyo 2020 bileti aldı
Fenerbahçe'nin milli atleti Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Türkiye rekoru kırarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na gitmeye hak kazandı.
Fenerbahçeli milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara'da düzenlenen 3. Orhan Altan Atlamalar Kupası'nda mücadele eden Ersu'nun 5.80 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdığı belirtildi.
Bu dereceyle Ersu'nun olimpiyatlara katılmaya hak kazandığı kaydedildi. Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü de milli sporcusunu başarısından dolayı tebrik etti.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Dolar ateş aldı
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor
- İstismar edildiği ortaya çıktı, fail tutuklandı
- Biden'dan Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama