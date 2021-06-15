Fenerbahçe, Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Darmstadt forması ile Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olan Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Darmstadt forması ile Almanya 2. Bundesliga'da gol kralı olan Türk asıllı Alman futbolcu Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon 2. Bundesliga takımlarından Darmstadt 98'de forma giyen santrafor Serdar Dursun’u bonservissiz olarak 3+1 yıllığına renklerimize bağlamıştır. Geçen sezon 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’a, Çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz. Fenerbahçemize hoş geldin Serdar Dursun!"
Alman basınında ismi Bundesliga ekibi Union Berlin ile anılan ve Fenerbahçe'ye transferi konusunda bugüne dek somut bir haberin çıkmadığı Serdar Dursun, Darmstadt formasıyla çıktığı 33 maçta 27 gol ve 6 asistlik performans göstermişti.
SERDAR DURSUN'UN İMZA SONRASI İLK SÖZLERİ
"Çok mutluyum. Heyecanlıyım. Büyük taraftarın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Gol kralı olarak geldim. İnşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım. Sezonu iyi bir şekilde bitirdim. Çeşitli teklifler geldi. Fenerbahçe'!nin ismini duyunca çok heyecanlıydık eşimle. Çünkü yakında erkek bir çocuğumuz olacak. Onun bereketiyle inşallah Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyoruz. Bu stada az gelmedim. Kale arkasından çok maçları takip ettim. Seyircilerin içinden biri olarak çok maçlara geldim. Uzun boyuma rağmen teknik bir oyuncuyum. Ceza sahasında bitiriciliğim iyidir. Sahada konuşmak istiyorum. Sahada ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim."
Fenerbahçe, transferi taraftarlarına şu paylaşımla duyurdu:
Ailemize hoş geldin Serdar Dursun!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 15, 2021
https://t.co/dmmQDDdbHO pic.twitter.com/t1SzTUlKpD
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