Fenerbahçeli Ozan Tufan ve eşinden göz yaşartan davranış!
‘El Birliği’ projesi kapsamında öğrenciler, Fenerbahçe ve mili takımın başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile online olarak buluştu.
Hatay’ın Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'El Birliği' projesi kapsamında öğrenciler, online olarak milli futbolcu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile görüştü. Tufan çifti öğrencilere kütüphane desteği sözü verdi.
OZAN TUFAN VE EŞİ ROJİN'DEN ÖRNEK HAREKET
Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sebati Günenç İlkokulu öğretmenlerinden Osman Güneri ve okul yönetimi tarafından başlatılan ‘El Birliği’ projesi kapsamında öğrenciler, Fenerbahçe ve mili takımın başarılı orta saha oyuncusu Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan ile online olarak buluştu.
Öğretmen Güneri, çocukların Ozan Tufan hayaline kavuşmaları için önce Rojin Tufan'a ulaşıp çocukların bu isteklerini dile getirdiğini, ardından da okula 1907 adet kitaplığa sahip kütüphane taleplerinin olduğunu ilettiğini belirterek, hem canlı yayın taleplerinin, hem de kütüphane taleplerinin çok yakın ilgi ve alaka sonucu kısa sürede çözüldüğünü aktararak, Tufan çiftine teşekkür etti.
Öğrenciler yaklaşık bir saat boyunca Ozan Tufan ve Rojin Tufan çiftiyle teker teker canlı yayında samimi sohbet ile soru – cevap yaparak unutulmaz bir gün yaşadılar. Minik öğrenci Ezgi’nin, hayvan sevgisi üzerine konuştuğu sırada iki gün önce muhabbet kuşunun öldüğünü hatırlayıp ağlaması üzerine Tufan çifti, Ezgi'yi güzel sözlerle teselli edip bir gün sonra minik öğrenciye ölen kuşunun yerine yenisini temin etti. Ezgi de mutlu bir şekilde yeni kuşu ile çektiği videoda Rojin Tufan'a teşekkür etti.
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