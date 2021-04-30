Fenerbahçe, Alanyaspor maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı maçın tekrarı için TFF'ye başvuracağını açıkladı.
Fenerbahçe, golsüz berabere biten Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığını ifade ederek maçın tekrarı için TFF'ye başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, resmi sitesinden yayınladığı metinde şu ifadelere yer verdi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.
Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.
Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir. Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.
Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz."
Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 30, 2021
https://t.co/RVPQL9dH0l pic.twitter.com/Fab2jC4kVU
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