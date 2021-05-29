Fenerbahçeli Rambo Okan'dan intihar girişimi
Rambo Okan olarak bilinen taraftar, Fenerbahçe Stadı'nda intihara teşebbüs etti.
Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, Ülker Stadyumu'nun karşısındaki binaya çıkıp intihar girişiminde bulundu. Rambo Okan, 8 yıldır şampiyon olunamaması ve başarısızlıklardan bıktığını söyleyerek atlamak istedi.
Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı, takımın 8 yıldır şampiyon olamamasına isyan edip stadın karşısındaki binanın çatısından kendisini aşağıya atmaya çalıştı.
Sağlık ekipleri ve polis, koyu taraftarı girişiminden döndüremedi. Olay yerine gelen yönetici Sertaç Komsuoğlu, Rambo Okan'ı aşağı indirmek için uzun uğraş verdi.
YÖNETİCi SÖZ VERDİ
Sertaç Komsuoğlu, "Rambo bu sene kesin şampiyon olacağız" diyerek taraftarı ikna etti. Rambo Okan, sonrasında çatıdan aşağıya indi ve tedavisi yapıldı.
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