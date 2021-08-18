Fenerbahçeli Szalai'den UEFA açıklaması

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:57

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, lig ve kupanın yanında Avrupa'da da başarı kazanmak istediklerini kaydetti.

HJK Helsinki karşılaşması öncesi heyecanlı ve sabırsız olduklarını belirten Szalai, "Uzun zaman sonra taraftarımızın önünde oynayacağız. Lig ve kupanın yanında uluslararası alanda da başarılı olmak istiyoruz. Yarın da bunun ilk adımı. Sistemimiz değişti ama iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu sisteme iyi adapte olduk. Sadece savunma değil tüm takım olarak. Teknik ekibimiz ve hocamız çok iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

Her gün geliştiklerini ve iyi yolda olduklarını düşündüğünü anlatan Szalai, açıklamasını sarı-lacivertli taraftarlara ilişkin sözleriyle tamamladı:

"Taraftarın beni beğenmesinden dolayı çok mutluyum. Her gün elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarın bize inanılmaz desteğinin herkes farkında. Hedeflerimiz belli, mümkün olduğunca başarılı olup kupalar kazanabilmek. Uzun bir süredir taraftarlardan uzakta kalmıştık. Heyecanlıyız, sonunda tribüne dönüyorlar. Ben Avrupa Şampiyonası'nda tamamen dolu tribünlere karşı oynamıştım. Bu arenanın atmosferini görmek için de sabırsızlanıyorum."



