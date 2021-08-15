Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu

15 Ağustos 2021 Pazar, 14:08

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 11-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan Gençler Dünya Şampiyonası’nda milli kürekçiler Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Ege Büyükçetin (Fenerbahçe), Enver Erman ve Serkan Erkal’dan (Galatasaray) oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Takımı, 06:21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya’yı geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.

Kürekçilerimiz Ali İlgün, Kaan Aydın, Ege Büyükçetin ile @GalatasaraySK sporcuları Evren Erman, Serkan Erkal’dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası’nda Dünya 2.'si oldu.



????Ortak güçle zafere ulaşan sporcularımızı kutluyoruz pic.twitter.com/SVMwC5w5c5 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 15, 2021