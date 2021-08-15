Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu

Türkiye JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Kürek Takımı, Gençler Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu.

DHA
15 Ağustos 2021 Pazar, 14:08
Fenerbahçeli ve Galatasaraylı kürekçilerden oluşan milli takım, dünya ikincisi oldu
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Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde 11-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan Gençler Dünya Şampiyonası’nda milli kürekçiler Ali Ardıl İlgün, Kaan Yılmaz Aydın, Ege Büyükçetin (Fenerbahçe), Enver Erman ve Serkan Erkal’dan (Galatasaray) oluşan JM4+ (Genç Erkekler Dört Tek Dümencili) Takımı, 06:21.53'lük derecesiyle Fransa, ABD, Almanya ve Rusya’yı geride bırakarak dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyadan tebrik mesajı yayımladı.


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