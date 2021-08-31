Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Diego Rossi, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Diego Rossi, İstanbul'a iniş yaptı.
Fenerbahçe 'nin prensip anlaşmasına vardığı Los Angeles FC'nin Uruguaylı golcüsü Diego Rossi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı.
Fenerbahçe, Rossi'nin sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek adına İstanbul'a davet edildiğini açıklamıştı. 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncunun İstanbul'daki görüşmeler sonrasında resmi imzayı atması bekleniyor.
Fenerbahçe, "Kulübümüzün prensip anlaşmasına vardığı ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, İstanbul'a geldi" açıklamalarında bulundu.
Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi, İstanbul'a geldi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 31, 2021
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