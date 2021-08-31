Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lens'i kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrolarına kattıklarını belirtti.
Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma'nın Cumhuriyet.com.tr'ye aktardığı bilgilere göre, Hollandalı futbolcu ikinci kez Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek.
33 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.
Lens, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giydiği 16 maçta 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı.
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