Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lens'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma, Cumhuriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrolarına kattıklarını belirtti.

İrem Yavuz
31 Ağustos 2021 Salı, 14:17
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Lens'i kiraladı
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Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük Asbaşkanı Serkan Hurma'nın Cumhuriyet.com.tr'ye aktardığı bilgilere göre, Hollandalı futbolcu ikinci kez Karagümrük'te kiralık olarak forma giyecek. 

33 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon da Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giymişti.

Lens, geçtiğimiz sezon Karagümrük'te forma giydiği 16 maçta 3 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. 


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