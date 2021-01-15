Fenerbahçe'nin Avrupa'da '100'ü güldü

15 Ocak 2021 Cuma, 22:20

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Panathinaikos’u 100-74’lük skorla mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Luigi Lamonica xx, Emilio Perez xx, Gytis Vilius xx

Fenerbahçe: Hamilton x, Brown xxx 15, Perez x, Marko Guduric xxx 18, Melih Mahmutoğlu xx 8, Nando de Colo xx 12, Pierre xx 5, Jan Vesely xxx 12, Eddie xx 6, Ahmet xx 9, Ulanovas xxx 15

Başantrenör: Igor Kokoskov

Panathinaikos: Mack xx 6, Papagiannis xx 10, Bochoridis x 2, Auguste x 3, Kaselakis x, Kalaitzakis x, Foster xx 7, Nedovic x 6, White xx 13, Mitoglou xx 12, Bentil x 5, Sant-Roos xx 10

Başantrenör: Oded Kattash

1. Periyot: 31-12 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-34 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 74-55 (Fenerbahçe lehine)



